Міжбанк: торги по долару відкрилися 7,98/8,01 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9880/8,0170 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтмнг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2736/468, котирування з євро-гривні пішли вниз – 12,0225/12,0680. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,5061/63 (понеділок - 1,5020/22).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.