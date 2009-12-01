Міжбанк: торги по долару відкрилися 7,98/8,01 грн./дол.
12:20, 01 грудня 2009Фінанси
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По євро - 12,02/12,06 грн./євро
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9880/8,0170 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтмнг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2736/468, котирування з євро-гривні пішли вниз – 12,0225/12,0680. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,5061/63 (понеділок - 1,5020/22).
У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.
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