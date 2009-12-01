Міжбанк: на 12:00 котирування становили 7,99/8,01 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9880/8,0170, до 12:00 звузився спред - 7,9940/8,0120 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2736/0,2746, а до 12:00 ціни зросли - 0,2745/0,2754.

У Росії курс долар-рубль впав і на 12:00 встановився на рівні 29,1121 (-0,1479).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,5061/1,5063, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0225/12,0680, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 12,0345/12,0675.