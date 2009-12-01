ВР не подолала вето Президента

Верховна Рада України не подолала вето Президента України на Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 199 (при необхідних мінімум 300 голосів – УНІАН) з 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас парламент не підтримав пропозицію Комітету ВР з питань бюджету про те, щоб даний заветований закон доопрацювати на наступній сесії.

За дане рішення проголосували 205 (при необхідних 226 – УНІАН) з 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, у зв’язку з цим даний закон вважається відхиленим.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2009 року даний закон надійшов на підпис Президента, але Віктор ЮЩЕНКО заветував його, мотивуючи це тим, що запропонованою новою редакцією Бюджетного кодексу унормування бюджетного процесу і міжбюджетних відносин не відповідає нормам Конституції України, не враховує конституційну модель побудови і здійснення публічної влади у державі, а також не узгоджується з іншими законами, які є базовими у врегулюванні даних відносин.