Народний депутат, один з лідерів партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА заявляє, зо зміни до Бюджетного кодексу мали технічний характер і не змінювали суті документа.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Внесення до порядку денного Верховної Ради нової редакції Бюджетного кодексу мало лише одну мету – затягнути прийняття бюджету на 2010 рік. Всі запропоновані бюджетним комітетом зміни мали технічний характер і не змінюють суті документа», - заявив В.ПЕТЬОВКА, коментуючи чергову спробу перегляду парламентом Бюджетного кодексу.

В.ПЕТЬОВКА зазначив, що ані Кабінет міністрів, ані Президент, ані Верховна Рада не запропонували реальної реформи міжбюджетних відносин.

«Ця сфера є занадто серйозною, щоб діяти у ній кавалерійськими наскоками. Не можна змінювати міжбюджетні відносини лише для того, щоб підвести базу для нереалістичною бюджету, як це пропонував уряд. Але й не можна, як пропонує бюджетний комітет, підміняти бюджетну реформу внесенням суто технічних правок», - вважає народний депутат.

Він нагадав, що такі держави як Італія чи Польща витрачали десятиліття на те, що уряд та парламент пропонували зробити за кілька місяців. «Ці країни підійшли до децентралізації бюджету продумано, передаючи регіональним та місцевим органам влади рівно стільки ресурсів, скільки ті могли ефективно освоїти. Результат не забарився – зараз у Італії понад 70% ВВП країни розподіляється на рівні регіональних та місцевих бюджетів, а не центру. Нашим місцевим владам про такі пропорції можна лише мріяти», - наголосив В.ПЕТЬОВКА.

Він закликав парламент не продовжувати «ритуальні танці» навколо Бюджетного кодексу, а зосередитися на підготовці бюджету-2010 на існуючій законодавчій базі.

«Нічого якісного під час виборів ні уряд, ні парламент у сфері міжбюджетних відносин запропонувати не можуть. Тому давайте відкладемо це питання, а всі сили спрямуємо на те, щоб до нового року прийняти головний кошторис країни. А вже в наступному році, за нової влади приступимо до бюджетної реформи з усією серйозністю, якої вимагає це питання», - наголосив представник “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, Верховна Рада України не змогла подолати вето Президента України на Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Водночас парламент не підтримав пропозицію Комітету ВР з питань бюджету про те, щоб даний заветований закон доопрацювати на наступній сесії. Як зазначив головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, у зв’язку з цим даний закон вважається відхиленим.

У червні 2009 року даний закон надійшов на підпис Президента, але Віктор ЮЩЕНКО заветував його, мотивуючи це тим, що запропонованою новою редакцією Бюджетного кодексу унормування бюджетного процесу і міжбюджетних відносин не відповідає нормам Конституції України, не враховує конституційну модель побудови і здійснення публічної влади у державі, а також не узгоджується з іншими законами, які є базовими у врегулюванні даних відносин.