Економіка України вийде із кризи до 2012 року...

Національний банк України прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2010 році на рівні 3-4% і вихід економіки з кризи до 2012 року.

Про це йдеться в аналітичному огляді «Вихід із рецесії: світові тенденції та українські перспективи», опублікованому на сайті НБУ.

«Можна сказати, що зараз почалося певне відновлення економічної активності, й за умови проведення збалансованої економічної політики цілком реальною є стабілізація валютного ринку й зростання ВВП наступного року на рівні 3-4%», - зазначається в огляді.

При цьому НБУ зазначає, що на сьогодні ще рано говорити про вихід із кризи, оскільки, на думку Нацбанку, вийти з кризи - це означає, повернутися на докризовий рівень.

«Навіть якщо припустити, що в 2011 й 2012 роках матимемо економічне зростання на рівні 5-6%, то Україна вийде на докризовий рівень тільки в кінці 2012 року. Тобто, за умови постійного зростання потрібно, щонайменше, три роки, аби Україна дійсно вийшла з кризи», - йдеться в огляді.

Крім того, на думку НБУ, якщо реалізовувати макроекономічну політику відповідно до узгодженого урядом і Нацбанком Меморандуму про економічну й фінансову політику, яка підтримується Міжнародним валютним фондом, то існує можливість утримати інфляцію на рівні 13-14% у 2009 році «для того, щоб забезпечити інфляцію наступного року (навіть при необхідності підвищення цін і тарифів) не більше однозначного числа».

Також НБУ зазначає, що, враховуючи динаміку з експорту та імпорту, з припливу іноземного капіталу в країну, як поточного, так наступного року, можна очікувати стабільності на валютному ринку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі ц.р. становило 15,9% проти 17,8% у II кварталі ц.р.

В кінці вересня ц.р. Держкомстат уточнив показник спаду ВВП України в II кварталі з 18% до 17,8%.

Падіння ВВП України в I кварталі ц.р. проти аналогічного періоду 2008 року становило 20,3%.

Довідка УНІАН. Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2008 році, порівняно з 2007 роком, становило 2,1%, при цьому зростання ВВП у 2007 році, порівняно з 2006 роком, становило 7,6%.

За прогнозами Кабінету міністрів, зростання ВВП України в 2011 році становитиме 5,4%, у 2012 р. - 7,2%, у 2013 р. - 6,5%. При цьому інфляція прогнозується на рівні 9,2% у 2011 році, 7,9% - у 2012 році, 5,5% - у 2013 році. Зростання цін виробників очікується на рівні 12,9% (грудень до грудня) - у 2011 році, 10,3% - у 2012 році та 9,5% - у 2013 році.

Згідно з постановою №973 від 12 вересня 2009 року, КМУ прогнозує в 2010 р. інфляцію 9,7% і зростання ВВП - 3,7%.

Державний бюджет України на 2009 рік розраховано виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

Світовий банк за підсумками 2009 року прогнозує поточного року падіння ВВП України на рівні 15%, інфляцію - 13,8%.