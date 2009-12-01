Офіційний курс НБУ на 2 грудня

18:45, 01 грудня 2009
Фінанси
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Доллар та євро дорожчають

Офіційний курс НБУ на 2 грудня: 100 USD – 798.9200 грн.; 100 EUR – 1204.2920 грн.; 10 RUR – 2.7382 грн.

Київ. 1 грудня. УНІАН. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 грудня НБУ встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 798.9200 (на 1 грудня – 798.7800)

100 EUR – 1204.2920 (на 1 грудня – 1200.0072)

10 RUR – 2.7382 (на 1 грудня – 2.7479).

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