За результатами розміщення ОВДП до бюджету сьогодні залучено понад 67 млн. грн.
За результатами сьогоднішнього розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету України вдалося залучити 67,331 млн. грн. Про це говориться в інформації Національного банку України про попередні результати розміщення ОВДП, яку має в своєму розпорядженні УНІАН.
Зокрема, в результаті розміщення ОВДП з терміном погашення 12 травня 2010 року було залучено 922,670 тис. грн. під 19% річних; з терміном погашення 17 листопада 2010 року – 842,470 тис. грн. під 19,5%; з терміном погашення 31 жовтня 2012 року – 65,566 млн. грн. під середньозважений рівень дохідності 23,86% річних.
За даними НБУ, Міністерство фінансів ухвалило рішення сьогодні під час 234-го розміщення не здійснювати продаж ОВДП з терміном погашення 26 вересня 2012 року. Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 липня 2009 р. №840, кошти, залучені за результатами 234-го розміщення облігацій, мали були бути спрямовані до Стабілізаційного фонду на виконання Державної цільової програми з підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.