Офіційний курс НБУ на 2 грудня

Офіційний курс НБУ на 2 грудня:100 USD США – 798.9200 (на 1 грудня – 798.7800)100 EUR – 1204.2920 (на 1 грудня – 1200.0072)10 RUR – 2.7382 (на 1 грудня – 2.7479).Облікові курси банківських металів, встановлені НБУ з 2 грудня за 10 тройських унцій (грн.): 10 Золото – 95351.10 (на 1 грудня – 93617.02) 961 XAG 10 Срібло – 1495.58 (на 1 грудня – 1448.99)962 XPT 10 Платина – 117281.46 (на 1 грудня – 115024.32)964 XPD 10 Паладій – 30438.85 (на 1 грудня – 28915.84)

Офіційний курс НБУ на 2 грудня: 100 USD США – 798.9200 (на 1 грудня – 798.7800) 100 EUR – 1204.2920 (на 1 грудня – 1200.0072) 10 RUR – 2.7382 (на 1 грудня – 2.7479). Облікові курси банківських металів, встановлені НБУ з 2 грудня за 10 тройських унцій (грн.): 10 Золото – 95351.10 (на 1 грудня – 93617.02) 961 XAG 10 Срібло – 1495.58 (на 1 грудня – 1448.99) 962 XPT 10 Платина – 117281.46 (на 1 грудня – 115024.32) 964 XPD 10 Паладій – 30438.85 (на 1 грудня – 28915.84)

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