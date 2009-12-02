Річна інфляція в зоні євро у листопаді зросте до 0,6%
08:00, 02 грудня 2009Фінанси
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За попередніми даними, річна інфляція у листопаді 2009 року (листопад-2009 до листопада-2008) в зоні євро становитиме 0,6%.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
У жовтні 2009 року річна інфляція становила в єврозоні - 0,1%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 0,5%.
До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.
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