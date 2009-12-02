Долар і єна знову дешевшають
09:40, 02 грудня 2009Фінанси
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Євро виросла до 1,5090 дол.
Курси долара та єни відносно євро та багатьох інших світових валют знижуються в середу в очікуванні статданих про робочі місця в США.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Вартість євро виросла до 8:23 у середу до 1,5090 дол. з 1,5081 дол. наприкінці попередньої сесії в Нью-Йорку.
Курс долара відносно японської нацвалюти піднявся до цього часу до 87,02 єни проти 86,68 днем раніше.
Євро відносно єни подорожчало з 130,74 до 131,22 єни.
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