Долар і єна знову дешевшають

Курси долара та єни відносно євро та багатьох інших світових валют знижуються в середу в очікуванні статданих про робочі місця в США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Вартість євро виросла до 8:23 у середу до 1,5090 дол. з 1,5081 дол. наприкінці попередньої сесії в Нью-Йорку.

Курс долара відносно японської нацвалюти піднявся до цього часу до 87,02 єни проти 86,68 днем раніше.

Євро відносно єни подорожчало з 130,74 до 131,22 єни.