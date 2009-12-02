Через зміни нарахування податку на прибуток банків бюджет втратить

У результаті зміни порядку нарахування податку на прибуток для банків бюджет недоотримає поточного року 3,2-3,7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної податкової адміністрації, за січень-жовтень п.р. надходження податків і платежів від банків, які адмініструє податкова служба, становили 4,6 млрд. грн., в т.ч., податок на прибуток - 2,7 млрд. грн.

Довідка УНІАН. З ухваленням Закону «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи», визначено тимчасову норму, згідно з якою на період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2011 року (включно) для банків-резидентів датою збільшення валових доходів від здійснення кредитних операцій є дата отримання таких доходів. Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 року до 31 грудня 2010 року (включно), але не одержані станом на 1 січня 2011 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання.

Зазначені норми враховуватимуться за підсумками кварталу, в якому набрав чинності закон, тобто при складанні декларації за 4-й квартал, і будуть вже легітимні при складанні річної декларації. Тобто, ті банки, які за підсумками трьох кварталів одержали податковий прибуток, вже за підсумками року, з урахуванням нових норм, можуть бути збитковими.