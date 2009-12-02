Міжбанк: торги по долару відкрились ростом – 8,0030/8,0250 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку Україны торги по долару США відкрились ростом котирувань – 8,0030/8,0250 грн./дол., ціни на російську валюту зросли – 0,2756/0,2764 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 12,0850/12,1200 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову зросли – 1,5099/1,5101 дол./євро проти вівторка - 1,5061/1,5063 дол./євро.

У вівторок Національний банк України на ринок не виходив.