Міжбанк на 12:00: дол. - 8,0020/8,0150 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України на 12:00 торги доларом США проходили на рівні 8,0020/8,0150 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На рублевому ринку на 12:00 ціни знизилися до 0,2752/0,2757 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 29,0650 рублів за долар (-0,0448).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,5099/1,5101 дол./євро, змінюючись у доволі вузькому коридорі. На ринку євро-гривня на 12:00 ціни пішли вниз – 12,0740/12,0960 грн./євро.