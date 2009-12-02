Уманський: цільові ОВДП вже принесли 700 млн. грн.

Від розміщення цільових облігацій внутрішньої державної позики, кошти від якої повинні піти на фінансування Євро-2012, вже залучено 700 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив виконувач обов`язків міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

За його словами, із вказаної суми вже використано 80% на реконструкцію «Олімпійського», стадіону «Металіст» і аеропортів.

Як повідомляв УНІАН, за результатами вчорашнього розміщення ОВДП до бюджету України вдалося залучити 67,331 млн. грн.

Зокрема, за інформацією НБУ, в результаті розміщення ОВДП з терміном погашення 12 травня 2010 року було залучено 922,670 тис. грн. під 19% річних; з терміном погашення 17 листопада 2010 року – 842,470 тис. грн. під 19,5%; з терміном погашення 31 жовтня 2012 року – 65,566 млн. грн. під середньозважений рівень доходності 23,86% річних.

При цьому, за даними НБУ, Міністерство фінансів ухвалило рішення 1 грудня під час 234-го розміщення не здійснювати продажу ОВДП з терміном погашення 26 вересня 2012 року. Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №840, кошти, залучені за результатами 234-го розміщення облігацій, мали бути направлені до Стабілізаційного фонду на виконання Державної цільової програми з підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Крім того, 17 листопада ц.р. Міністерство фінансів України продало ОВДП на загальну суму 322,833 млн. грн.

Зокрема, в результаті первинного розміщення ОВДП з терміном обігу дев`ять місяців і один рік до бюджету вдалося залучити 875,570 тис. грн. і 840,7 тис. грн. відповідно. Дохідність цих паперів становить 19% річних.

У результаті дорозміщення ОВДП з терміном погашення 31 жовтня 2012 року і 26 вересня 2012 року до бюджету було залучено 1,007 млн. грн. і 320,109 млн. грн. відповідно. Доходність паперів становить 20%.

При цьому більш як 99% розміщених 17 листопада облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за інформацією експертів, припало на спеціальні ОВДП, випущені для фінансування підготовки до Євро-2012.