В Україну не повернулись 1,6 млрд. дол. виручки підприємств-резидентів

Обсяг валютної виручки підприємств-резидентів, неповерненої в Україну, сьогодні оцінюється в 1,6 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови державної податкової адміністрації України Наталія РУБАН журналістам у середу.

«У нас сьогодні виручка за кордоном вже 1 млрд. дол. залишилася неповерненою з продовженням Мінекономіки. 600 млн. дол. – у рамках 90 днів і понад 90 днів 1 млрд. дол.», - сказала Н.РУБАН.

При цьому, за її словами, виявлені факти неповернення виручки ліквідованих суб`єктів господарювання. Такі кошти вже ніколи не повернуться в Україну.

Крім того, Н.РУБАН повідомила, що ДПАУ ініціює своє входження до складу робочої групи Мінекономіки, яка дає дозвіл на пролонгацію граничного терміну повернення валютної виручки. Вона мотивувала це тим, що Мінекономіки надає лише контракт, а в ДПАУ є вся інформація про суб`єкт господарської діяльності, який добивається продовження терміну повернення валютної виручки.