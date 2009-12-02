Держбюджет-2009 зведено з дефіцитом 27,9 млрд. грн.

Державний бюджет України за січень-жовтень 2009 року зведено з дефіцитом 27 млрд. 859,6 млн. грн., Зведений бюджет – з дефіцитом 28 млрд. 414,1 млн. грн.

Такі дані оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України з посиланням на дані звіту Державного казначейства.

Згідно з повідомленням, у січні-жовтні ц.р. до Державного бюджету надійшло 166 млрд. 28,6 млн. грн. Касові витрати Держбюджету за вказаний період становлять 191 млрд. 828,9 млн. грн.

У січні-жовтні ц.р. до Зведеного бюджету України надійшло 217 млрд. 403,2 млн. грн., загальна сума касових витрат за 10 місяців ц.р. становить 243 млрд. 721 млн. грн.

Податкові надходження до Держбюджету за звітний період становлять 115 млрд. 106,1 млн. грн., неподаткові, – 43 млрд. 498,3 млн. грн.

До загального фонду Держбюджету в січні-жовтні ц.р. надійшло 120 млрд. 907,4 млн. грн., тоді як касові витрати становили 147 млрд. 916,8 млн. грн., що становить 97,9% планових показників.

За рахунок повернення кредитів до Держбюджету в січні-жовтні ц.р. надійшло 3 млрд. 600,2 млн. грн., зокрема до загального фонду – 320,6 млн. грн., при цьому було видано кредитів на суму 5 млрд. 659,5 млн. грн., зокрема із загального фонду – 925 млн. грн.

У січні-жовтні 2009 р. на підтримку місцевих бюджетів з Держбюджету було перераховано 47 млрд. 541,3 млн. грн. (26 млрд. 228 млн. – дотація вирівнювання, 21 млрд. 313,3 млн. грн. – субвенції і додаткові дотації).

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 239,215 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,980 млрд. грн.), видатки – 267,677 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,244 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.