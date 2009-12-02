Уряд схвалив програму зі вступу України у НАТО
16:47, 02 грудня 2009Фінанси
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На наступний рік
Кабінет міністрів схвалив проект Указу Президента України «Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО)».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО.
«Проект указу Президента схвалено, і він буде поданий Президентові України», - сказав П.КРУПКО.
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