Уряд схвалив програму зі вступу України у НАТО

Кабінет міністрів схвалив проект Указу Президента України «Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО)».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО.

«Проект указу Президента схвалено, і він буде поданий Президентові України», - сказав П.КРУПКО.