Міжбанк закрився котируваннями у межах 8 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0030/8,0250, на 12:00 ціни знизилися до 8,0020/8,0150. На час закриття торгів цінові рівні установилися на значеннях 7,9890/8,0095 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2756/0,2764, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2752/0,2757. На час закриття торгів ціни установилися на рівні 0,2749/0,2753.

У Росії курс долар-рубель підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,1650 (+0,0552).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,5065/1,5105.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0850/12,1200, на 12:00 ціни пішли вниз – 12,0740/12,0960. На час закриття торгів цінові показники по євро-гривні становили 12,0530/12,0860.

За даними Національного банку України, середньозважений курс сьогоднішніх торгів доларом становив 799,05 грн. за 100 дол.

Загальний обсяг купівлі валюти на міжбанку у доларовому еквіваленті становив 312,4 млн. дол., продажу – 289,8 млн. дол., в т.ч.: купівля долара – 153,46 млн. дол., продаж – 127,03 млн. дол. (курс – 7,9881/7,9934); купівля євро – 33,697 млн. євро, продаж – 36,908 млн. євро (курс – 12,065/12,0886); купівля англійського фунта – 20,1 тис. фунтів, продаж – 108,2 тис. фунтів (курс – 13,227/13,4148); купівля рубля – 484,332 млн. крб., продаж – 379,213 млн. крб. (курс – 2,7395/2,7491 грн. за 10 крб.).