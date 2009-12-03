У ЄС занепокоєні надлишковим дефіцитом бюджету ще 9 країн

Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС почала процедуру надлишкового дефіциту бюджету проти ще 9 країн-членів Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалене сьогодні на засіданні ради.

Міністри, зокрема, вирішили розпочати процедуру надлишкового дефіциту бюджету проти Бельгії, Чехії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Австрії, Португалії, Словенії та Словаччини.

Процедуру було розпочато, оскільки, за попередніми оцінками, дефіцити бюджетів цих країн за підсумками 2009 року перевищать 3% ВВП.

Рада міністрів схвалила рекомендації щодо заходів, які мають бути здійснені урядами цих країн з метою зменшення дефіцитів бюджетів до рівня, який би не перевищував 3% ВВП.

Разом з тим, беручи до уваги вплив світової економічної кризи, міністри погодились, що такі заходи мають бути здійснені не у короткостроковій, а у середньостроковій перспективі, і встановили останню дату для здійснення необхідних заходів – 2 червня 2010 року.

Крім того, Рада міністрів ЄС переглянула рекомендації щодо зменшення дефіциту бюджету ще для 4-х країн-членів ЄС – Ірландії, Іспанії, Франції та Великої Британії, встановивши для них також нову дату здійснення заходів з коригування дефіцитів бюджету – до 2 червня 2010 року.

Міністри визнали недостатніми зусилля Греції зі зменшення дефіциту бюджету, згідно з рекомендаціями, схваленими радою у квітні цього року, і закликали уряд країни посилити роботу над зменшенням дефіциту бюджету.

У своїх рішеннях Рада міністрів ЄС запропонувала Бельгії та Італії добитися зменшення дефіциту бюджету до рівня, що не перевищує 3% ВВП, до 2012 року, Чехії, Німеччині, Іспанії, Франції, Нідерландам, Австрії, Португалії, Словаччині та Словенії – до 2013 року, Ірландії - до 2014 року, Великій Британії – до 2014-2015 фінансового року.