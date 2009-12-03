Золото встановило новий рекорд

Золото з негайною поставкою на торгах в Азії в середу знову поновило рекорд - ціна дорогоцінного металу подолала позначку 1225 доларів за тройську унцію, піднявшись на 0,8%.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Лютневі ф`ючерси на золото на електронній торговельній площадці Comex у Нью-Йорку в середу подорожчали на 1,1% - до 1226 доларів за унцію.

Інвестори, перекладаючи в золото, шукають захист для своїх інвестицій в умовах зниження курсу долара і зростання інфляційних загроз.

З початку року метал подорожчав на 39% при зниженні курсу долара до валют 6 основних країн - торговельних партнерів США на 8,4%.

Аналітики UDS і Investec Asset Management вважають, що ціна золота може піднятися майже до 1300 доларів за унцію в 2010 році.