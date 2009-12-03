Долар і єна дешевшають

Вартість долара та єни по відношенню до євро та інших світових валют у четвер знижується.

Це пов`язано з тим, що ознаки відновлення світової економіки сприяють зростанню попиту на більш дохідні активи, повідомляє агентство Bloomberg.

Євро коштував 1,5086 долара на 9:30 у четвер проти 1,5044 долара на кінець попередньої сесії.

Вартість долара по відношенню до японської нацвалюти склала до цього часу 87,85 єни проти 87,38 єни днем раніше.

Курс єдиної європейської валюти до єни виріс у четвер до 132,53 єни проти 131,46 єни на кінець сесії в середу.