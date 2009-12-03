Готівковий курс валют в банках

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,99 грн./дол., продають – по 8,06 грн./дол., курс не змінився в порівнянні з 2 грудня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,02 грн./дол., щодо продажу – в межах 8,04-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,3%, в порівнянні з 2 грудня, і сьогодні складає 12,02 грн./євро, продаж – не змінився – 12,22 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,92-12,11 грн./євро, щодо продажу – в межах 12,14-12,35 грн./євро.

Курс покупки наявного рубля в комбанках, в порівнянні з 2 грудня, підвищився на 0,6% і складає в середньому 0,2705 грн./рубль, продаж – не змінився – 0,2796 грн./рубль.

Пропозиції банків по покупці російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2740 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Середній курс покупки долара в банках Києва складає 7,99 грн./долл., продажі – 8,05 грн./долл. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют по покупці долара коливаються в межах 7,94-8,02 грн./долл., з продажу – в межах 8,02-8,10 грн./долл.

Середній курс покупки/продажу євро в банках Києва трохи змінився, в порівнянні з 2 грудня, і сьогодні складає 12,03/12,19 грн./евро.

Пропозиції банків по покупці євро коливаються в межах 11,92-12,11 грн./евро, з продажу – в межах 12,14-12,25 грн./евро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, в порівнянні з 2 грудня, підвищився на 0,6% і сьогодні складає 0,2697 грн./рубль, продаж знизився на 0,2% – до 0,2798 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2740 грн./рубль, щодо продажу – в межах 0,2749-0,2900 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,96/8,07 грн., євро – 12,00/12,25 грн., рубль – 0,2400/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,98/8,08 грн., євро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,97/8,07 грн., євро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,2690/0,2790 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 3 грудня, складає: гривні до долара США – 7,9905, до євро – 12,057664, до російського рубля – 0,275.