Держборг України сягнув 35,2 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня ц.р. склав 281 млрд. 265 млн. 275,52 тис. грн., або 35 млрд. 158 млн. 159,45 тис. дол., що на 0,6% більше показника на 30 вересня 2009 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на вказану дату склав 184 млрд. 941 млн. 148,64 тис. грн. (65,75% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 23 млрд. 117 млн. 643,58 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 96 млрд. 324 млн. 126,88 тис. грн. (34,25%), або 12 млрд. 040 млн. 515,87 тис. дол.

Державний борг України на кінець жовтня ц.р. склав 205 млрд. 040 млн. 332,93 тис. грн. (72,9%), або 25 млрд. 630 млн. 041,62 тис. дол. Державний зовнішній борг склав 121 млрд. 368 млн. 950,23 тис. грн. (43,15%), або 15 млрд. 171 млн. 118,77 тис. дол. Державний внутрішній борг склав 83 млрд. 671 млн. 382,70 тис. грн. (29,75%), або 10 млрд. 458 млн. 922,85 тис. дол.

Гарантований державою борг України склав 76 млрд. 224 млн. 942,59 тис. грн. (27,10%), або 9 млрд. 528 млн. 117,83 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 63 млрд. 572 млн. 198,41 тис. грн. (22,6%), або 7 млрд. 946 млн. 524,81 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 12 млрд. 652 млн. 744,18 тис. грн. (4,5%), або 1 млрд. 581 млн. 593,02 тис. дол.

Впродовж січня-жовтня 2009 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 91 млрд. 854 млн. 888,70 тис. грн. (48,50%), здебільшого, за рахунок отримання другого і третього траншів кредитної лінії МВФ у рамках загальної програми стенд-бай в обсязі 4 млрд. СПЗ (спеціальні права запозичень), перевищення випуску ОВДП над їх погашенням і наданням державних гарантій за звітний період.

При цьому державний зовнішній борг збільшився на 35 млрд. 345 млн. 848,44 тис. грн. (41,09%), державний внутрішній борг – на 39 млрд. 004 млн. 835,11 тис. грн. (87,32%).

Гарантований державою борг України збільшився на 17 млрд. 504 млн. 205,15 тис. грн. (29,81%), що пов`язано з наданням державних гарантій відповідно до статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».