Нововведення НБУ: тимчасова адміністрація стане рідкістю...

Можна сказати однозначно, що завдяки кризі наша банківська система отримає якісні й ефективні правила роботи тимчасових адміністрацій, і це допоможе їй пережити ще не одну хвилю неприємностей і підтвердити свою живучість у всій красі.

Підтвердженням цього є постанова Національного банку України (№569 від 29.09.2009), яка удосконалює чиний механізм введення тимчасових адміністрацій в комерційних банках і вносить істотні зміни до Положення про застосування Національним банком заходів впливу за порушення банківського законодавства (рішення НБУ №369 від 28.08.2001).

Багато в чому прийняття рішення НБУ викликане внесенням змін до Закону «Про банки і банківську діяльність» (закон №1616-VI від 24.07.2009 року). При цьому низку положень документа регулятор розширив і уточнив. Один з найважливіших моментів - зміна умов роботи тимчасових адміністрацій. Раніше НБУ був ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ ввести тимчасову адміністрацію в банк, якщо у нього є хоч би одна з проблем, які загрожують втратою платоспроможності. У старому варіанті Положення регулятором були перераховані ці моменти, зокрема, недотримання нормативів ліквідності, неможливість своєчасно проводити платежі, неадекватні платежі і погіршення якості активів. Тепер НБУ ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ вводити тимчасову адміністрацію тільки в одному випадку - якщо норматив адекватності регулятивного капіталу впав нижче 7%.

***Банки зобов`язані не допускати падіння нормативу адекватності регулятивного капіталу нижче 10%. За станом на 1 жовтня 2009 року, середній норматив адекватності регулятивного капіталу по всіх банках України складає 15,63%. Розмір цього показника багато в чому залежить від якості кредитного портфеля банку і розміру капіталу банку.

НБУ також наділений ПРАВОМ, що не є ОБОВ`ЯЗКОМ, вводити тимчасову адміністрацію в комерційні банки, якщо є порушення в діяльності, виписані в ст. 75 Закону «Про банки і банківську діяльність» - втрата платоспроможності. Головне тут те, що дана стаття тільки наділяє правом, а не зобов`язує до дій. Фактично, анульована вимога введення тимчасової адміністрації в комерційний банк, який не здійснює своєчасно платежі, не повертає депозити, вимиває активи, проводить збиткову кредитну політику. Тепер Нацбанк вирішуватиме, вводити або не вводити тимчасову адміністрацію, з урахуванням індивідуального підходу, залежно від поведінки банку на ринку.

Можливо, мета такого нововведення – не допустити надалі збільшення кількості банків з тимчасовою адміністрацією. Досвід показав, що цей захід не завжди дозволяє реанімувати фінустанову, навпаки, очікуване банкрутство “Укрпромбанку” свідчить, що тимчасова адміністрація - не панацея. Але це не означає, що НБУ не реагуватиме на проблеми в комерційних банках, очевидно, надалі регулятор, в окремих випадках, скоріше рекомендуватиме продаж або реорганізацію банку, ніж тимчасових «виконавців».

Постановою НБУ (№569) з Положення (№369) вилучається розділ «Про примусову реорганізацію банку», але разом з тим, розширюється і уточнюється механізм власне реорганізації – вона може бути проведена шляхом злиття, поглинання, дроблення, виділення. Реорганізація може проводитися як за ініціативою власників, так і тимчасового адміністратора. Це повинно сприяти оперативному вирішенню питання.

Водночас, постановою НБУ розширюються можливості тимчасових адміністраторів в плані продажу активів банків (в т.ч. нерухомості) з метою відновлення платоспроможності, з чим дуже часто тимчасові «виконавці» стикалися останнім часом. Але не завжди вони мали можливість це зробити. Тепер їм дали «зелене світло».

До нововведення можна віднести і розділ Положення (№369), в якому виписана процедура передачі активів і зобов`язань від банку з тимчасовою адміністрацією іншому банку або санаційному банку. Відтепер тимчасові адміністратори отримали право на конкурсній основі здійснювати таку передачу, що дозволить уникнути багатьох проблем з обслуговуванням активів і пасивів проблемних банків.

Щодо того, чому такі заходи не прийняли раніше, можна зауважити – зволікання виявилось доречним. Якби їх ввели скоріше, переведення депозитів “Укрпромбанку” в “Родовідбанк” довелось би реалізовувати на конкурсній основі, а це призвело б до дискусій та суперечок. Приміром, у майбутньому, якщо банк “Надра” захоче перевести свої депозити в інший банк, то це буде складніше зробити. І відповідальність осіб, які прийматимуть подібні рішення, буде більша.

Наскільки ефективними виявляться нововведення НБУ, покаже час. Але очевидно одне – найближчим часом банків з тимчасовою адміністрацією не побільшає. У регулятора інші проблеми – що робити з банками, де “тимчасові” вже введені.

Наталія Щербатюк, аналітик ФК “Фактор” (для УНІАН)