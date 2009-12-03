Міжбанк: Торги по долару відкрились 7,99/8,01 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрились зниженням котирування - 7,9930/8,0170 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія “ІнтерБізнесКонсалтинг”. Ціна на російську валюту впали до 0,2735/0,2744, котирування по євро-гривня склали 12,0835/12,1225. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати - 1,5118/1,5120 (середа - 1,5099/1,5101).

У середу, 2 грудня, Нацбанк вийшов на ринок з продажу на аукціоні по валютній парі USD/UAH з мінімальною ціною – 7,9900.