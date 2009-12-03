Банк «Надра» реструктуризує єврооблігації на суму 175 млн. дол.

Банк «Надра» 24 листопада домовився з кредиторами і підписав відповідні документи про умови реструктуризації єврооблігацій на суму 175 млн. дол. Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, у результаті переговорів банку «Надра» з ключовими тримачами єврооблігацій було досягнуто домовленості про умови і терміни проведення реструктуризації.

У повідомленні зазначається, що погоджувальне рішення складається з трьох частин: часткова, обмежена за сумою одноразова виплата; списання частини боргу; випуск нових облігацій з тривалим терміном погашення на частину кредиту, що залишилася, з певним пільговим періодом.

За інформацією банку «Надра», радником даної угоди про реструктуризацію єврооблігацій виступив інвестиційний банк UBS. Детальні умови угоди сторонами не розголошуються.

У повідомленні наголошується, що для закінчення процесу реструктуризації зовнішньої заборгованості банку «Надра» залишилося досягти домовленості з Комітетом кредиторів. «Робота в цьому напрямі на сьогодні триває», - сказано в повідомленні банку.

Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ 11 листопада ц.р. заявив, що Міністерство фінансів України до кінця тижня (до 15 листопада) сподівається одержати рішення Ради кредиторів з реструктуризації зовнішніх зобов`язань банку «Надра». За його словами, представники уряду також беруть участь в переговорному процесі з реструктуризації зобов`язань банку.

Загальний обсяг зовнішніх зобов`язань банку «Надра» становить близько 830 млн. грн. На сьогодні вже реструктуризовано близько чверті цієї суми.

17 листопада директор Департаменту участі держави в капіталізації банків Міністерства фінансів України Теймур БАГІРОВ повідомив, що переговори з реструктуризації зовнішніх зобов`язань банку «Надра», які планувалося завершити до 15 листопада, затягуються.

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність в жовтні 1993 року.

Активи банку на 1 жовтня 2009 року становили 25,893 млрд. грн., зобов`язання – 25,392 млрд. грн., власний капітал – 500,571 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

За підсумками 9 місяців 2009 року «Надра Банк» одержав збиток у розмірі 1,34 млрд. грн.

Найбільшими акціонерами банку «Надра», станом на 1 липня 2009 р., були компанії «Novartik Trading Limited» (60,9967%) і «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

У банку «Надра» з 10 лютого 2009 р. введено тимчасову адміністрацію.