ПУМБ пропонує реструктуризацію єврооблігацій на 275 млн. дол.

ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) запропонував реструктуризацію утримувачам єврооблігацій на суму 275 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в банку.

ПУМБ пропонує перенести термін погашення єврооблігацій з 16 лютого 2010 року на 31 грудня 2014 року при збільшенні ставки дохідності до 11% з 9,75%.

Пропозиція з реструктуризації підлягає затвердженню 75% утримувачів єврооблігацій (кворум - дві третини усіх власників) на засіданні 15 грудня у Лондоні.

Крім того, пропонується встановити щоквартальну виплату купона замість виплати раз на півроку.

Також ПУМБ готовий виплатити 8% суми основного боргу за єврооблігаціями тим утримувачам, які погодяться на реструктуризацію до 11 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2007 року ПУМБ розмістив трирічні єврооблігації на суму 150 млн. дол. за ставкою 9,75%, 11 травня додатково розмістив ще на 125 млн. дол.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня ц.р. активи банку становили 17,866 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 13,940 млрд. грн., зобов`язання – 14,958 млрд. грн., власний капітал – 2,908 млрд. грн., статутний капітал – 2,523 млрд. грн.

9 місяців ц.р. ПУМБ закінчив зі збитком 581 млн. грн. проти 93 млн. грн. прибутку в січні-вересні 2008 року.

У першому півріччі 2009 року банк одержав збиток у розмірі 604,127 млн. грн., у 2008 році чистий прибуток банку становив 13,1 млн. грн.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій.

Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.