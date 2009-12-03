Наглядову Раду банку «Тавріка» очолив Сорокін замість Цюпко

Головою наглядової ради банку «Тавріка» замість Сергія ЦЮПКО призначений Олександр СОРОКІН (у 1995-2005 рр. обіймав посаду голови правління "Укрексімбанку").

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюденому в системі розкриття інформації ГКЦБФР.

Згідно повідомлення, рішення ухвалене на зборах акціонерів банку 30 листопада п.р.

Крім того, зі складу НР були виведені Олександр БАКАЄВ і Олена ВОЛОШКО, членами НР призначені Оксана КУЗНЄЦОВА і Андрій ГУСЄВ.

Довідка УНІАН. ПАО "Банк "Тавріка" створено в 1991 р.

Активи банку на 1 жовтня т.г. склали 2 млрд. 207 млн. 516 тис. грн., зобов`язання – 1 млрд. 985 млн. 258 тис. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 1 млрд. 865 млн. 757 тис. грн., власний капітал – 222 млн. 258 тис. грн., статутний капітал - 160 млн. грн.

Банк в січні-вересні 2009 р. одержав прибуток 75 тис. грн.

Згідно із даними банку, на 1 жовтня 2009 року його акціями володіли: ЗАТ «Торговий дім «Артбухта» (пряма участь – 6,2%, опосередкована – 5,64%), ЗАТ «Кримспецсервіс» (пряма участь – 6,18%, опосередкована – 5,64%), Олександр БАКАЄВ (пряма участь – 7,25%, опосередкована – 12%), Анатолій КОБЕЦЬ (пряма участь – 6,75%, опосередкована – 12,49%).