Міжбанк закрився зниженням долара

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9930/8,0170, на 12.00 звузився спред – 7,9970/8,0055. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9820/7,9965 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2735/0,2744, а на 12.00 ціни впали до 0,2733/0,2738. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2729/0,2733. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,1402 (-0,0248).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,5045/1,5130. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0835/12,1225, на 12.00 ціни пішли вниз – 12,0780/12,0960. На момент закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні склали 12,0735/12,0960.