Держфінпослуг виключила з Держреєстру фінустанов 16 кредитних спілок

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) виключила з Державного реєстру фінансових установ і анулювала свідоцтво про реєстрацію фінансової установи 16 кредитним спілкам. Про це повідомляється на сайті комісії.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийняте на засіданні Держфінпослуг 3 грудня ц.р.

З Держреєстру фінустанов виключені: КС «Кредитна спілка військовослужбовців Вінницької області» (Вінниця), Кредитна спілка працівників і ветеранів силових структур «Фенікс» (Київ), КС «Богданів край» (Черкаська обл.), КС «Гарт» (Житомир), КС «Георгій» (Черкаси), КС «Капітал – 3000» (Кіровоград), КС «Легал Інвест» (Одеса), Кредитна міжнародна асоціація ветеранів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр» (Вінниця), КС «Мікрофін Надія» (Запоріжжя), КС «Прогрес» (Одеса), КС «Східно-Українська» (Алчевськ), КС «Український кредит» (Київ), КС «Фермери Донеччині» (Донецьк), КС «Хмельничанка» (Хмельницький), Обласна кредитна спілка «Східно-Українська» (Алчевськ), Обласна кредитна спілка «Реал-Інвест» (Одеса).

Свідоцтва цих компаній анульовані у зв`язку з їх відсутністю за заявленим при реєстрації місцерозташуванням.

При цьому комісія внесла до Держреєстру фінустанов КС «Українська кредитна спілка» (Донецьк).

Крім того, комісія тимчасово припинила дію ліцензії на здійснення діяльності по залученню вкладів членів кредитної спілки на депозитні рахунки КС «Профіт-Центр 2004» (Київ).