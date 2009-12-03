Держфінпослуг анулювала ліцензії СК «Європейський страховий клуб»

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) анулювала всі ліцензії на здійснення страхової діяльності та виключила з Державного реєстру фінансових установ ЗАТ «Страхова компанія «Європейський страховий клуб» (Київ) у зв`язку з відсутністю компанії за вказаним під час реєстрації місцем розташування. Про це повідомляється на сайті комісії.

Згідно повідомленню, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Госфінуслуг 3 грудня п.р.

Також повідомляється, що комісії припинила дію всіх ліцензій на здійснення страхової діяльності у зв`язку з порушенням норм чинного законодавства ЗАТ «СК «Страховий капітал», ЗАТ «СК «Згода» і ВАТ «Страхове товариство «Гарантія» (усі - Київ).