За листопад розмір Фонду гарантування вкладів збільшився до 4,2 млрд. грн.

За листопад розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збільшився на 43 млн. грн. і, станом на 1 грудня ц.р., Фондом акумульовано 4,226 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, за минулий місяць кількість учасників Фонду збільшилася на 2 банки – до 175, кількість тимчасових учасників скоротилася з 11 до 9.

За даними Фонду, 20 листопада завершився термін виплат вкладникам АКБ «Європейський» і банку «Національний стандарт».

«Вкладникам, які не звернулися за отриманням гарантованої суми відшкодування до банків - агентів Фонду, виплати здійснюватимуться Фондом шляхом переказу коштів за індивідуальним письмовим зверненням вкладників до Фонду», - йдеться у повідомленні. При цьому зазначається, що гарантовану суму відшкодування можна одержати впродовж 3 років від дня ліквідації банку.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку і заощаджень».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.