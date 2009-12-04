Золото дорожчатиме й надалі

Платина дорожчатиме швидше золота в 2010 році через збільшення споживання на тлі відновлення світової економіки.

Про це повідомляють аналітики UBS і Standard Chartered, передає Bloomberg.

Відношення ціни платини до золота залишається "істотно нижчим" історичного діапазону в 1,5-2 рази, зазначають представники Credit Suisse Group. Зараз вона знаходиться на рівні 1,232 рази.

"Платина зараз торгується з помірною премією відносно золота у порівнянні з недавньою історією, і з цієї причини виглядає привабливо", - йдеться у звіті Standard Chartered.

Вартість платини злетіла на 61% в поточному році після падіння на 39% 2008 року. Золото в цьому році додало в ціні 38% і продовжує дорожчати дев`ятий рік поспіль.

У минулому році на ринку було зафіксовано дефіцит платини в розмірі 240 тис. унцій. Найбільший у світі дистриб`ютор металів платинової групи Johnson Matthey Plc прогнозує, що постачання платини цього року перевищать споживання на 140 тис. унцій через падіння на 33% попиту з боку виробників каталізаторів для автомобілів.

Однак у 2010 році на платиновий ринок знову повернеться дефіцит на тлі зростання попиту з боку промислових споживачів та ювелірної галузі, відзначається у звіті UBS.

"Ми очікуємо, що платина буде обганяти сектор", - вважають експерти банку.

За їхньою оцінкою, середня вартість платини в 2010 році становитиме 1550 дол. за унцію, при цьому вона може досягати найвищої точки в 1600 дол. за унцію. Середня ціна металу в поточному році знаходиться близько рівня 1191,9 дол. за унцію.

Січневі контракти на платину подешевшали в четвер у Нью-Йорку на 0,8% - до 1494,8 дол. за унцію, березневі на паладій - на 0,3%, до 388,65 дол. за унцію. Вартість золота з поставкою у лютому знизилася на 0,5%, склавши 1206,9 дол. за унцію.

На Лондонській біржі металів золото з негайною поставкою зменшилося в ціні на 0,8% - до 1206,03 дол. за унцію.