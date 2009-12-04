ЄЦБ зберіг ключову ставку на рівні в 1%

Європейський Центробанк (ЄЦБ) у четвер зберіг базову процентну ставку на рівні в 1%, йдеться в заяві банку, повідомляє РИА Новости.

Останній раз ЄЦБ міняв ключову ставку 7 травня, коли вона була понижена на 0,25 процентного пункту - до нового історичного мінімуму в 1%.

Рішення про збереження ставки на існуючому рівні, прийняте під час зборів ради керівників ЄЦБ, співпало з очікуваннями аналітиків.

На думку експертів, збереження базової процентної ставки відображає прагнення ЄЦБ продовжити політику допомоги європейським банкам та інтенсифікації фінансових потоків в єврозоні. Крім того, експерти вважають, що рішення керівництва Європейського Центробанку також було викликане погіршенням ситуації на ринку праці та кредитування на тлі зміцнення євро до провідних світових валют, зокрема, долара США.

Аналітики чекають, що пізніше у четвер глава ЄЦБ Жан-Клод Тріше зробить офіційну заяву про згортання програми надання пільгових кредитів. Проте, як відзначають експерти, керівництво Європейського ЦБ найближчим часом навряд чи вдасться до найбільш жорстких заходів стимулювання - збільшення процентної ставки, оскільки це може призвести до подальшого подорожчання євро щодо долара, яке спричинить зниження об`ємів європейського експорту.

У листопаді ЄЦБ вже заявляв про свої плани щодо згортання програми пільгового кредитування, в які, зокрема, входить поступове виведення ліквідності, що "наповнила" банки Європи в результаті проведення Центробанком зони євро програм фінансової допомоги, проте конкретні терміни і деталі скорочення фінансування не повідомлялися.