ВР підтримала запит щодо необхідності внесення подання про звільнення Стельмаха

Верховна Рада України підтримала, але не направила запит групи народних депутатів до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо необхідності невідкладного направлення ним подання до парламенту на звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку даного запиту проголосували 164 (при необхідних 150 – УНІАН) із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас за направлення депутатського запиту проголосували 155 (при необхідних 226 – УНІАН) з 432 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У запиті зазначається, що Президент «несе особисту відповідальність за збитки, нанесені громадянам та банківській системі України» у зв’язку із ненаправленням подання щодо В.СТЕЛЬМАХА.

Як повідомляв УНІАН, у ВРУ 3 грудня зареєстровано проект постанови про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України (НБУ) у зв`язку із завершенням терміну повноважень.

Повноваження нинішнього голови Нацбанку закінчуються 16 грудня 2009 року. Проте, згідно із законодавством України, голова НБУ може бути призначений або звільнений з посади Верховною Радою виключно за поданням Президента України.

Парламент уже не раз намагався звільнити В.СТЕЛЬМАХА з посади.

26 січня ц.р. Верховна Рада відмінила свою постанову від 2004 року про призначення В.СТЕЛЬМАХА головою Нацбанку, а 12 червня ц.р. парламент направив Президентові України депутатський запит про необхідність внесення до парламенту подання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку. На такі дії депутатів Президент України Віктор ЮЩЕНКО відреагував заявою, що відставка голови НБУ не відноситься до компетенції парламенту.

В.СТЕЛЬМАХА було призначено головою Нацбанку України Верховною Радою 16 грудня 2004 року.