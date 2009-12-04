Середній курс купівлі-продажу долара в комбанках дещо знизився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн./дол., продають – по 8,05 грн./дол., курс дещо знизився, порівняно з 3 грудня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,02-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також дещо знизився, порівняно з 3 грудня, і сьогодні становить 12,01/12,18 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,85-12,08 грн./євро, з продажу – в межах 12,11-12,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 3 грудня, знизився на 0,5% і становить в середньому 0,2685 грн./рубль, продажу – на 0,2% – до 0,2791 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2740 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,98 грн./дол., продажу – 8,05 грн./дол. Курс дещо знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,02-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва також дещо знизився, порівняно з 3 грудня, і сьогодні становить 12,01/12,17 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,85-12,08 грн./євро, з продажу – в межах 12,11-12,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 3 грудня, знизився на 0,5% і сьогодні становить 0,2682 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2798 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2740 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,96/8,07 грн., євро – 12,00/12,25 грн., рубль – 0,2400/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,97/8,07 грн., євро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,96/8,06 грн., євро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2680/0,2790 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 4 грудня, становить: гривні до долара США – 7,99, до євро – 12,08088, до російського рубля – 0,27323.