Міжбанк: Торги по долару відкрилися 7,98/8,00 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань, що продовжувалося, – 7,9830/8,0025 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2732/40, котирування по євро-гривні пішли вниз – 12,0310/12,0630. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,5068/70 (четвер - 1,5118/20).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.