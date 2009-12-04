Міжбанк: Торги по долару відкрилися 7,98/8,00 грн./дол.

12:02, 04 грудня 2009
Фінанси
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По євро - 12,03/12,06 грн./євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань, що продовжувалося, – 7,9830/8,0025 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2732/40, котирування по євро-гривні пішли вниз – 12,0310/12,0630. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,5068/70 (четвер - 1,5118/20).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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