На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9840/7,9920 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9830/8,0025, на 12:00 звузився спред - 7,9840/7,9920 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2732/0,2740, а на 12:00 ціни знизилися - 0,2727/0,2731.

У Росії курс долар-рубль підвищився і на 12:00 установився на рівні 29,2425 (+0,1023).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,5068/1,5070, змінюючись в досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0310/12,0630, на 12:00 ціни пішли вниз - 12,0275/12,0495.