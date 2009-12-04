Бюджет Києва 2010 року становитиме 14 млрд. грн

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО назвав орієнтовну цифру бюджету Києва на наступний рік – 14 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови КМДА сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що мерія зараз працює над цим документом. «Я можу сказати, що по плану соціального розвитку – близько мільярда. Але по загальному фонду – я ще не знаю. Там я знаю, що близько 14 млрд., але я знаю, що 6,5 млрд. грн. – піде в державний бюджет. Приблизно. Я не можу сказати остаточно», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він підкреслив, що бюджет Києва буде прийнятий після того, як Верховна Рада України прийме державний. «Якщо Верховна Рада не прийме, то доведеться чекати. Тоді прийдеться перетягувати (прийняття бюджету столиці – УНІАН) у 2010 рік», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Довідка УНІАН. депутати Київської міської ради затвердили бюджет столиці на 2009 рік з обсягом надходжень та видатків – 18 млрд. 163, 4 млн. грн.