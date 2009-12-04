Світовий банк радить продіагностувати українські банки

Світовий банк (СБ) вважає за доцільне провести діагностику українських банків за підсумками роботи в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції директор Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР.

За його словами, діагностика має бути проведена у перші тижні 2010 року.

Крім того, у СБ вважають, що Україна вже зараз має визначитися зі стратегією розвитку державних банків і стратегією виходу держави зі складу акціонерів тих банків, де уряд одержав контроль у результаті їх докапіталізації за бюджетні кошти.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в 2009 році проводив стрес-діагностику банківських установ. За її результатами банки 1-ї та 2-ї груп необхідно докапіталізувати на 40 млрд. грн., банки 4-ї групи – на суму до 2 млрд. грн.

Загальна сума кредитної програми СБ з підтримки фінансового сектору України становить 750 млн. дол. Кошти буде передано до загального фонду держбюджету – на покриття дефіциту. Кредит надається на 30 років з п`ятирічним відстроченням. У цей період держава платитиме лише відсотки за кредитом.

У 2009 році СБ вже надав Україні перший транш кредиту у розмірі 400 млн. дол. для реабілітації фінансового сектора.

Другий транш кредиту у розмірі 350 млн. дол. бути надано Україні при реалізації прийнятої програми підтримки, зокрема, при остаточній реструктуризації рекапіталізованих банків, дотриманні всіма банками нормативу адекватності капіталу в 10%, реорганізації несистемних банків, підтримці Фонду гарантування внесків фізичних осіб, введенні консолідованого нагляду і розкритті інформації про реальних власників банків.