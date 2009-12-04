Доходи Держбюджету за 11 місяців виконані на 97%

Доходи Державного бюджету України (з урахуванням відшкодування ПДВ і без урахування власних надходжень бюджетних установ) за січень-листопад 2009 р. становили 181,363 млрд. грн., або 96,9% від плану щомісячного розпису.

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Державного казначейства України.

У січні-листопаді ц.р. до загального фонду Держбюджету мобілізовано 152,165 млрд. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ), або 99,7% від плану, до спеціального фонду – 29,198 млрд. грн. (без урахування власних надходжень бюджетних установ).

У листопаді ц.р. до Держбюджету мобілізовано 33,470 млрд. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ і без урахування власних надходжень бюджетних установ), зокрема, до загального фонду – 31,258 млрд. грн. (100,1% відсотка планових показників листопада).

У січні-листопаді 2009 р. органами Державного казначейства відшкодовано з бюджету 33,256 млрд. грн. податку на додану вартість, зокрема в листопаді – 2,255 млрд. грн.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 245,515 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,980 млрд. грн.), витрати – 273,977 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,244 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.