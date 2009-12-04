37% вкладників «Укрпромбанку» переоформили внески у «Родовід Банку»

Близько 37% вкладників «Укрпромбанка», зареєстрованих в «Родовід Банку». переоформили свої внески. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра фінансів України Валерій АЛЬОШИН сьогодні на брифінгу.

За його інформацією, на сьогодні в «Родовід Банку» зареєстровано 87,479 тис. вкладників «Укрпромбанка», з них переоформили свої внески більше 32 тис. вкладників. Загальний обсяг переоформлених депозитів становить 922,6 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, «Родовід Банк» 23 листопада почав проводити виплати по внесках фізичних осіб - клієнтів ТОВ «Укрпромбанка».

Довідка УНІАН. ПАО «Родовід Банк» має намір збільшити статутний капітал на 5 млрд. 599 млн. 999 тис. 999,8 грн. - до 8 млрд. 409 млн. 297 тис. 999,8 грн. шляхом додаткового випуску акцій для виплати внесків клієнтам «Укрпромбанка». Міністерство фінансів викупить акції шляхом обміну їх на облігації внутрішньої державної позики.

8 жовтня т.г. Кабмін ухвалив рішення про переклад активів і пасивів «Укрпромбанка» в державний «Родовід Банк».

Національний банк України 22 жовтня т.г. на засіданні правління схвалив переклад зобов`язань перед вкладниками «Укрпромбанка» в «Родовід Банк». Також на засіданні було ухвалено рішення підтримати ліквідність «Родовід Банку» для здійснення відповідних розрахунків з вкладниками.