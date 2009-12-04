Мінфін: навряд чи питання банку «Надра» вирішать до кінця року

Вирішити питання банку «Надра» до кінця цього року навряд чи вдасться, вважає заступник міністра фінансів України Валерій АЛЬОШИН.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу В.АЛЬОШИН заявив: «З урахуванням того, що у нас завершення бюджетного року, і грудень завжди, в будь-якому бюджетному процесі, найскладніший місяць, говорити про те, що цього місяця, крім ухвалення якогось принципового рішення щодо банку, також будуть проведені якісь конкретні заходи, я б не наважився». Він зазначив, що Мінфін проводить активні переговори з Національним банком України з метою пошуку шляхів вирішення проблеми банку «Надра».

Також В.АЛЬОШИН вважає, що в грудні здійснюватиметься загальна оцінка стану банку, а також оцінка ступеня реалізації домовленостей, досягнутих раніше з акціонерами банку і потенційними інвесторами.

Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ 11 листопада ц.р. заявив, що Міністерство фінансів до кінця тижня (до 15 листопада) сподівається одержати рішення Ради кредиторів щодо реструктуризації зовнішніх зобов`язань банку «Надра». За його словами, представники уряду також беруть участь в переговорному процесі з реструктуризації зобов`язань банку.

Загальний обсяг зовнішніх зобов`язань банку «Надра» становить близько 830 млн. грн. На сьогодні вже реструктуровано близько чверті цієї суми.

17 листопада директор Департаменту участі держави в капіталізації банків Міністерства фінансів України Теймур БАГІРОВ повідомив, що переговори з реструктуризації зовнішніх зобов`язань банку «Надра», які планувалося закінчити до 15 листопада, затягуються.

24 листопада банк «Надра» домовився з кредиторами і підписав відповідні документи про умови реструктуризації єврооблігацій на суму 175 млн. дол. Для завершення процесу реструктуризації зовнішньої заборгованості банку «Надра» залишилося досягти домовленості з Комітетом кредиторів.

ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність в жовтні 1993 року.

Активи банку на 1 жовтня 2009 року становили 25,893 млрд. грн., зобов`язання – 25,392 млрд. грн., власний капітал – 500,571 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

За підсумками 9 міс. 2009 року «Надра Банк» одержав збиток у розмірі 1,34 млрд. грн.

Найбільшими акціонерами банку «Надра», станом на 1 липня 2009 р., були компанії «Novartik Trading Limited» (60,9967%) і «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

У банку «Надра» з 10 лютого 2009 р. введено тимчасову адміністрацію.