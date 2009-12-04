Немиря 6 грудня поїде на преговори з МВФ

Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ 6 грудня проведе переговори з Міжнародним валютним фондом про продовження співпраці з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі у Києві з Трійкою ЄC - прем’єр-міністром головуючої у Євросоюзі Швеції Фредріком РАЙНФЕЛЬДТОМ, президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ і комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Ми досягаємо компромісів щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми досягаємо компромісів щодо підписання всіх документів по перегляду нашої програми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні ввечері вона планує провести телефонну розмову з виконавчим директором МВФ Домініком СТРОС-КАНОМ для уточнення усіх деталей.

«А вже у неділю наша делегація на чолі з віце-прем`єр-міністром Григорієм НЕМИРЕЮ виїжджає до Міжнародного валютного фонду для того, щоб пройти усі без виключення питання, які сьогодні стоять на порядку денному», - додала вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що питання співробітництва МВФ з Україною «є не зовсім ординарним, тому що ситуація ускладнюється внутрішньополітичною ситуацією».