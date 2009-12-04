Ющенко: є суттєвий прогрес у переговорах щодо підписання Угоди про асоціацію Україна/ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає суттєвий прогрес у переговорах щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на прес-конференції після завершення пленарного засідання 13-го саміту Україна - ЄС.

«Ми досягли суттєвого прогресу у наших відносинах», - сказав Президент і повідомив, що сьогодні була ухвалена спільна декларація, «яка дає оцінки тим позитивним змінам, які відбулись».

«Ми засвідчуємо той значний прогрес, якого було досягнуто по всьому порядку денному», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, сторони констатували завершення роботи над усіма розділами Угоди про асоціацію за винятком розділу щодо створення зони вільної торгівлі.

Президент наголосив, що це пов’язано зі значним технічним обсягом роботи. Однак, за словами В.ЮЩЕНКА, сторони підтвердили готовність надати інтенсивність переговорам про зону вільної торгівлі.

У Спільній заяві України і ЄС, яка була ухвалена під час саміту, зазначається, що лідери України та Євросоюзу привітали третій звіт про прогрес на переговорах щодо Угоди про асоціацію. Вони відзначили значне просування у переговорному процесі протягом цього року.

«Вони відзначили передовий, інноваційний та всебічний характер угоди. Вони підтвердили свою рішучість якомога швидше завершити переговори, враховуючи складний, амбіційний та технічно вимогливий характер багатьох аспектів угоди, зокрема, сегмент всебічної та поглибленої ЗВТ», - йдеться у спільній заяві.

Лідери привітали у цьому зв`язку нещодавнє започаткування Порядку денного асоціації Україна - ЄС, яка підготує та сприятиме набуттю чинності Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Базуючись на принципах спільної власності та спільної відповідальності, Порядок денний асоціації є якісно новим інструментом, який заміняє План дій Україна - ЄС. Спільно з Угодою про асоціацію Порядок денний асоціації сприятиме політичній асоціації та економічній інтеграції до ЄС.

Сторони підтвердили зростаюче зближення зовнішньої та безпекової політики, яке грунтується на спільних цінностях і зобов`язаннях. Зокрема, вони відзначили важливість продовження тісного співробітництва з питань регіональної стабільності і врегулювання кризових ситуацій та відзначили важливість регулярних політичних консультацій, а також приєднання України до заяв та спільних позицій Євросоюзу у сфері зовнішньої політики.

Лідери погодилися із завданням далі розширювати участь України в операціях та заходах Європейської політики безпеки та оборони (ЄПБО), відзначаючи, що відповідна рамкова угода про умови участі розширила можливості такого співробітництва.