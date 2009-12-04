Валові міжнародні резерви НБУ у листопаді зменшилися на 1,5%

Валові міжнародні резерви Національного банку України (НБУ) в листопаді 2009 року, за оперативними даними, зменшилися на 1,5%, або 421 млн. дол., – до 27 млрд. 290,9 млн. дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за листопад склав 11 млрд. 609,7 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць склало «мінус» 541,1 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками листопада склав 3 млрд. 273 млн. дол., у т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення, – 1 млрд. 148,5 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, – 2 млрд. 124,5 млн. дол.

Банківські внески населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць виросли на 295,1 млн. дол. і на 30 листопада ц.р. склали 13 млрд. 868,5 млн. дол.

За даними НБУ, у жовтні 2009 року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні знизився у порівнянні з груднем 2008 року на 5,4%. При цьому номінальний ефективний обмінний курс гривні зменшився на 9,5% у зв`язку з її девальвацією щодо валют країн – основних торгових партнерів України. Однак перевищення вітчизняною інфляцією рівнів інфляції в цих країнах на 4,1 п.п. привело до більш помірного зниження РЕОК гривні.