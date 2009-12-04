Експерт: банки і далі неохоче кредитують фізичних осіб

Банки і далі неохоче кредитують фізичних осіб, за винятком позик на придбання автомобілів.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловила заступник голови правління «Брокбізнесбанка» Наталія Синявська.

Вона вважає, що дана тенденція обумовлена тим, що банки в ситуації, що склалася, вважають за краще надавати кредити на найменш ризиковані продукти.

За словами Н.Синявської, умови позик на придбання автомобілів в даний час такі: валюта – гривня, термін від 1 до 5 років, з авансовим внеском від 30%.

Експерт також повідомила, що іпотечні кредити пропонуються невеликою кількістю банків в основному під придбання закладеного майна по проблемних кредитах на термін від 1 до 20 років, процентна ставка 26,00-30,0% річних, або на нерухомість на первинному ринку, вже здану в експлуатацію, на термін від 1 до 20 років, реальна процентна ставка 28,0-30,1% річних.

Крім того, відзначила Н.Синявська, банки пропонують такі умови по кредитах на споживчі цілі без застави: валюта – гривня, сума кредиту до 3 000 грн., термін – до 1 року, реальна процентна ставка з урахуванням усіх комісій складає від 48,32% до 62,0% річних.