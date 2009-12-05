Курс НБУ на 07.12.09
00:48, 05 грудня 2009Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 07.12.09100 USD-798.4000 (4 грудня-799.0000)100 EUR-1203.0291 (4 грудня-1208.0880)10 RUR-2.7344 (4 грудня-2.7323) Облікові курси банківських металів на 07.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-96067.48 (4 грудня-97338.18) 961 XAG 10 Срібло-1503.39 (4 грудня-1526.89) 962XPT10Платина-118482.56(4 грудня-119850.00)964 XPD 10 Паладій-30498.88 (4 грудня-31081.10)
Офіційний курс НБУ на 07.12.09
100 USD-798.4000 (4 грудня-799.0000)
100 EUR-1203.0291 (4 грудня-1208.0880)
10 RUR-2.7344 (4 грудня-2.7323)
Облікові курси банківських металів на 07.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-96067.48 (4 грудня-97338.18)
961 XAG 10 Срібло-1503.39 (4 грудня-1526.89)
962XPT10Платина-118482.56(4 грудня-119850.00)
964 XPD 10 Паладій-30498.88 (4 грудня-31081.10)
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