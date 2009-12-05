Найскладнішим періодом для економіки України буде 1 квартал

Найскладнішим періодом для економіки України стане перший квартал наступного року.

Про це в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» (№47 (775) від 5-11 грудня 2009 року) заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

«Складність треба очікувати не в банківській системі, не на рівні підприємств, адже ми на початку січня традиційно святкуватимемо… У нас надзвичайно серйозні проблеми з бюджетним сектором і, я думаю, складнощі з газом. Незважаючи на всі бравурні заяви, до кінця року треба заплатити ще десь 1,4 млрд. дол. Дасть Бог, до 7 грудня заплатимо 700 млн. з «хвостиком», але що робитимемо в січні, в лютому?», — зазначив О.ШЛАПАК.

На його думку, якщо наразі не будуть прийняті необхідні урядові рішення і надалі відкладатимуться законодавчі ініціативи у газовій сфері, бюджет НАК «Нафтогаз України» на наступний рік неможливо буде збалансувати.

«Дефіцит НАК «Нафтогаз» на наступний рік іще більший. Не хочу називати цифру. І якщо жити за тими правилами, за якими жили 2009 рік, давайте одразу закладати в бюджет чергову капіталізацію «Нафтогазу України», дарувати йому 20 млрд. в капітал, щоб він міг продовжити свою діяльність», — сказав О.ШЛАПАК.