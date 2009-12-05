Ющенко називає «катастрофою» Бюджетний кодекс

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає «катастрофою» запропонований урядом Бюджетний кодекс

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Харкові на Муніципальних слуханнях «Конституційні засади організації місцевої влади».

«Модернізація бюджетних фінансів не повинна полягати в централізації бюджетного планування у Києві й прийняття відповідних 12 тисяч місцевих бюджетів – це є проект бюджетної катастрофи для країни», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що цей кодекс написаний «фактично на коліні», свідчить про те, що «ми стали заручниками дуже брудних, непродуктивних, політичних процесів».

«Мене дуже лякає, що сьогодні проводяться шоу з головами селищних рад, й посипається цукром сотні голів про те, яка буде модель бюджетного планування й що треба зробити, щоб кінець-кінцем перевести на прямі стосунки село і місто-герой Київ. Мене це серйозно турбує, шановні, бо такої моделі немає в жодній країні світу», - зауважив він. За словами Президента, за гаслами щодо фінансової децентралізації насправді відбувається «небачена централізація державних фінансів». «Це реформа навпаки», - підкреслив він.

В.ЮЩЕНКО розкритикував існуючу ситуацію у сфері міжбюджетних відносин в Україні. Він наголосив, що бюджет має формуватись на місцевому рівні, а з центру має забезпечуватись виключно механізми та інструментарії принципів формування бюджету. В.ЮЩЕНКО наголосив, що державний бюджет має ухвалюватись лише після формування місцевих бюджетів.

«Сьогодні ми говоримо про одноканальний зв’язок (з центру – УНІАН) формування місцевого бюджету, ну з нами відбувається щось серйозне – ми прийдемо до бюджетного колапсу», - підкреслив він.

«Буде велика ваша помилка, якщо вас затягнуть у те, що через ремонт бюджетного кодексу, чи ремонт закону про самоврядування можна виправити ситуацію», - зауважив Президент. Він переконаний, що виправити ситуацію може лише системна реформа місцевого самоврядування, яка може початись лише зі змін Конституції.

Він назвав великою помилкою сподіватись, що існуючий законопроект про внесення змін до закону про місцеве самоврядування може виправити ситуацію щодо розподілу повноважень між органами влади та наділити регіони більшою самостійністю. «Це формула, яка приведе вас до безправності громади – реформа бюджетного кодексу і тільки робота по закону про місцеве самоврядування», - зауважив він. Він закликав представників органів місцевого самоврядування взяти активну участь у розробці змін до Конституції, які забезпечать справжню реформу в цій сфері. «Мій заклик до вас полягає лише в одному, як говорив Тарас Григорович Шевченко, не спіть на волі – реформа, від якої виграє місцеве самоврядування, повинна починатися від вас, якщо ви не станете в авангарді такої політики, вас поведуть манівцями», - наголосив В.ЮЩЕНКО.